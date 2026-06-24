Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 24 июня 2026Силовые структуры

Названа причина снижения преступности в российских колониях

Глава ФСИН РФ Гостев: В местах лишения свободы на 30 % снизилось число преступлений
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В России на 30 процентов сократилось число преступлений в местах лишения свободы. Об этом заявил директор ФСИН России Аркадий Гостев на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, причиной снижения уровня преступности стало активное внедрение системы пробации. «Это солидный параметр, хороший результат. Фактов насилия, угроз и оскорблений в отношении личного состава меньше на 30 процентов, на 18 процентов сократилось количество суицидов», — отметил он, указав, что также заметно снизился и уровень рецидива.

ФСИН проводит курсы подготовки осужденных к освобождению, развивается спорт, привлекаются к работе религиозные организации. Сейчас с заключенными работают 1300 внештатных священнослужителей.

Ранее Гостев сообщил, что число заключенных в России сократилось до 282 000 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

    Обострение отношений между Украиной и Польшей назвали театральным представлением

    Туристка отправилась с мужем плавать с маской и осталась без ноги

    Уничтоженное Россией новейшее американское оружие ВСУ оказалось секретным

    Российский город затопило после смерча

    Соседка рассказала на видео о московском потрошителе

    В сети посмеялись над скромным обручальным кольцом Зендеи

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу по итогам второго тура

    Иммунолог оценил сообщения о вспышке лихорадки денге среди российских туристов

    Раскрыты подробности об уничтоженном новейшем американском оружии ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok