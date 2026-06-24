Названа причина снижения преступности в российских колониях

Глава ФСИН РФ Гостев: В местах лишения свободы на 30 % снизилось число преступлений

В России на 30 процентов сократилось число преступлений в местах лишения свободы. Об этом заявил директор ФСИН России Аркадий Гостев на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, причиной снижения уровня преступности стало активное внедрение системы пробации. «Это солидный параметр, хороший результат. Фактов насилия, угроз и оскорблений в отношении личного состава меньше на 30 процентов, на 18 процентов сократилось количество суицидов», — отметил он, указав, что также заметно снизился и уровень рецидива.

ФСИН проводит курсы подготовки осужденных к освобождению, развивается спорт, привлекаются к работе религиозные организации. Сейчас с заключенными работают 1300 внештатных священнослужителей.

Ранее Гостев сообщил, что число заключенных в России сократилось до 282 000 человек.