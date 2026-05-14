Стало известно о резком сокращении заключенных в России

Число заключенных в России сократилось до 282 000 человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, передает ТАСС.
Из этого числа 85 000 человек находятся в СИЗО. Еще в конце 2021 года заключенных было 465 000.
Гостев пояснил, что основным фактором снижения числа спецконтингента является гуманизация уголовных наказаний. Вместо них гражданам стали чаще назначать принудительные работы и другие виды наказания, не связанные с лишением свободы. В их числе условное наказание и ограничение.
Также свою роль сыграла работа по подбору контрактников в Вооруженные силы России.
Кроме этого, для нужд специальной военной операции (СВО), добавил глава ФСИН, в учреждениях ведомства производится значительная часть продукции на сумму около 5,5 миллиарда рублей. Объем производства в 2025 году для Российской армии в учреждениях ФСИН составил 47 миллиардов рублей. В изготовлении продукции участвуют 16 тысяч осужденных, отметил Гостев.
Ранее он сообщал о существенном кадровом голоде. Во многих подразделениях ФСИН нехватка офицеров достигла 50 и более процентов.