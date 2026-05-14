13:42, 14 мая 2026

Стало известно о резком сокращении заключенных в России

Глава ФСИН Гостев: Число заключенных в России снизилось до 282 тысяч человек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Число заключенных в России сократилось до 282 000 человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, передает ТАСС.

Из этого числа 85 000 человек находятся в СИЗО. Еще в конце 2021 года заключенных было 465 000.

Гостев пояснил, что основным фактором снижения числа спецконтингента является гуманизация уголовных наказаний. Вместо них гражданам стали чаще назначать принудительные работы и другие виды наказания, не связанные с лишением свободы. В их числе условное наказание и ограничение.

Также свою роль сыграла работа по подбору контрактников в Вооруженные силы России.

Кроме этого, для нужд специальной военной операции (СВО), добавил глава ФСИН, в учреждениях ведомства производится значительная часть продукции на сумму около 5,5 миллиарда рублей. Объем производства в 2025 году для Российской армии в учреждениях ФСИН составил 47 миллиардов рублей. В изготовлении продукции участвуют 16 тысяч осужденных, отметил Гостев.

Ранее он сообщал о существенном кадровом голоде. Во многих подразделениях ФСИН нехватка офицеров достигла 50 и более процентов.

