Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

Во ФСИН сообщили о нехватке свыше 50 процентов кадров

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, выступая на итоговой коллегии, сообщил о существенном кадровом голоде в рядах ведомства. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Гостева, во многих подразделениях нехватка офицеров достигла 50 и более процентов. Он отметил, что в 29 подразделениях нехватка младшего начсостава достигает от 40 до 50 процентов, а в 16 территориальных органах нехватка превысила 50 процентов.

Директор ФСИН посетовал, что обеспечение должностных функций в таких условиях неминуемо приводит к росту нагрузок, психологической, физической усталости, напряженности в коллективах, что оказывает существенное влияние на принятие решения об увольнении.

На коллегии Аркадий Гостев раскрыл и количество предотвращенных терактов и захватов заложников в российских колониях и СИЗО в 2025 году.