Названо количество предотвращенных терактов в российских колониях и СИЗО

Глава ФСИН Гостев рассказал о 9 предотвращенных терактах в колониях и СИЗО

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев раскрыл количество предотвращенных терактов и захватов заложников в российских колониях и СИЗО в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ФСИН, за прошедший год зафиксировано девять попыток терактов и захвата заложников, которые удалось своевременно пресечь благодаря действиям личного состава и взаимодействующих ведомств. Также удалось предотвратить шесть попыток побега из-под стражи.

Также Гостев рассказал, что уровень смертности в российских колониях и СИЗО опустился на 12 процентов.