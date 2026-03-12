Реклама

17:17, 12 марта 2026Силовые структуры

Названо количество предотвращенных терактов в российских колониях и СИЗО

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев раскрыл количество предотвращенных терактов и захватов заложников в российских колониях и СИЗО в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ФСИН, за прошедший год зафиксировано девять попыток терактов и захвата заложников, которые удалось своевременно пресечь благодаря действиям личного состава и взаимодействующих ведомств. Также удалось предотвратить шесть попыток побега из-под стражи.

Также Гостев рассказал, что уровень смертности в российских колониях и СИЗО опустился на 12 процентов.

