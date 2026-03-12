Раскрыт уровень смертности в российских колониях

Гостев: ФСИН РФ добилась снижения на 12 % уровня смертности в колониях и СИЗО

Уровень смертности в российских колониях и СИЗО опустился на 12 процентов. Об этом сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев на заседании коллегии ведомства, передает «Интерфакс».

По его словам, количество умерших заключенных от всех причин снизилось на 12 процентов. Положительная динамика в 2025 году была достигнута, несмотря на недостаточное финансирование ФСИН, отметил Гостев. Эти результаты стали следствием медицинского обеспечения контингента. Смертность от заболеваний сократилась на 9 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 7 процентов.

Заболеваемость туберкулезом среди заключенных исправительных колоний и следственных изоляторов уменьшилась на 22,5 процента.

Ранее заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов сообщил, что количество заключенных в российских колониях и следственных изоляторах временного содержания (СИЗО) упало до исторического минимума. В настоящее время в местах заключения находятся 308 тысяч граждан.