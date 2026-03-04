Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 4 марта 2026Силовые структуры

Количество российских заключенных достигло исторического минимума

Верховный суд назвал количество заключенных в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов сообщил, что количество заключенных в российских колониях и следственных изоляторах временного содержания (СИЗО) упало до исторического минимума. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Давыдова, в настоящее время в местах заключения находятся 308 тысяч граждан. По словам зампредседателя, такое низкое число заключенных объясняется результатом гуманизации законодательства и правоприменительной практики, начавшейся с принятия нового Уголовного кодекса в 2001 году.

Давыдов напомнил, что в 2001 году около 1 миллиона 60 тысяч человек находились в местах заключения, из-за чего Россия входила в первую десятку стран по численности тюремного населения. Однако уже к 2013 году численность контингента сократилась до 700 тысяч человек, и страна заняла 30-е место в мире по количеству заключенных.

Ранее стало известно, что в России исправительные колонии массово скупают DJ-оборудование для заключенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Последнюю участницу одной террористической структуры задержали в Москве

    Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

    Иран в двух словах высказался о продолжительности конфликта с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok