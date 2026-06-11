Врач подсказал простой способ быстро избавиться от отрыжки

Врач Амир Хан: От отрыжки можно избавиться с помощью дыхательных упражнений

Врач общей практики Амир Хан подсказал простой способ быстро избавиться от частой отрыжки. Его совет опубликовало издание Daily Mirror.

По словам специалиста, в некоторых случаях постоянная отрыжка может быть связана не только с расстройством пищеварения, но и с привычкой организма непроизвольно заглатывать воздух. Такое состояние известно как супрагастральная отрыжка и может сохраняться даже после обследований и лечения.

«Мы можем исправить это с помощью простого дыхательного упражнения», — отметил Хан. Он рекомендовал практиковать диафрагмальное дыхание: во время вдоха через нос должен подниматься живот, а грудная клетка оставаться почти неподвижной. Выполнять упражнение следует по четыре–пять минут несколько раз в день.

При этом врач подчеркнул, что людям старше 55 лет при появлении новой и необъяснимой изжоги или других проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для обследования.

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