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Забота о себе
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11:35, 11 июня 2026Забота о себе

Врач подсказал простой способ быстро избавиться от отрыжки

Врач Амир Хан: От отрыжки можно избавиться с помощью дыхательных упражнений
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан подсказал простой способ быстро избавиться от частой отрыжки. Его совет опубликовало издание Daily Mirror.

По словам специалиста, в некоторых случаях постоянная отрыжка может быть связана не только с расстройством пищеварения, но и с привычкой организма непроизвольно заглатывать воздух. Такое состояние известно как супрагастральная отрыжка и может сохраняться даже после обследований и лечения.

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«Мы можем исправить это с помощью простого дыхательного упражнения», — отметил Хан. Он рекомендовал практиковать диафрагмальное дыхание: во время вдоха через нос должен подниматься живот, а грудная клетка оставаться почти неподвижной. Выполнять упражнение следует по четыре–пять минут несколько раз в день.

При этом врач подчеркнул, что людям старше 55 лет при появлении новой и необъяснимой изжоги или других проблем с пищеварением необходимо обратиться к врачу для обследования.

Ранее гастроэнтерологи Шрипати Кету и Асма Хапра рассказали, как бороться со вздутием живота в домашних условиях. В первую очередь они посоветовали на время отказаться от молочных продуктов, искусственных подсластителей и газированных напитков.

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