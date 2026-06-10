Врачи рассказали о методах борьбы со вздутием живота в домашних условиях

Гастроэнтеролог Хапра рекомендовала отказаться от подсластителей при частом вздутии живота

Гастроэнтерологи Шрипати Кету и Асма Хапра рассказали о методах борьбы со вздутием живота в домашних условиях и объяснили, в каких случаях проблему можно решить без врача. Советы специалистов приводит издание Parade.

Врачи отметили, что вздутие может возникать по многим причинам, включая непереносимость лактозы, синдром раздраженного кишечника, запоры, бактериальные инфекции, эндометриоз и даже стресс. В качестве первых шагов они рекомендовали отказаться от газированных напитков, алкоголя и искусственных подсластителей.

Кроме того, врач Хапра посоветовала на две недели исключить молочные продукты, поскольку непереносимость лактозы считается одной из самых частых причин появления дискомфорта в животе. По ее словам, также можно попробовать исключить все газообразующие продукты, а затем постепенно возвращать их в рацион, чтобы определить, какая еда вызывает реакцию. Хапра предупредила, что этот метод следует применять недолго, так как длительный отказ от какой-либо группы продуктов ведет к дефициту полезных веществ и истощению.

Кета подчеркнула, что при появлении крови в стуле, необъяснимой потере веса, высокой температуре или сильной боли необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Они также напомнили, что вздутие нередко связано не только с питанием, но и с тревогой или хроническим стрессом, которые способны влиять на работу кишечника и усиливать дискомфорт.

Ранее гастроэнтерологи Сара Атталла и Сунана Сохи рассказали, что с возрастом мышцы и нервы пищеварительного тракта начинают работать хуже, что может стать причиной запоров и болей в животе. По их словам, остановить процесс нельзя, но можно свести к минимуму симптомы.