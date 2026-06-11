Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:38, 11 июня 2026Путешествия

Россиянин отправился с женой в поход в горы Сочи и повис на страховочных усах

Спасатели МЧС эвакуировали семью туристов со скального маршрута в Сочи
Алина Черненко

Фото: канал «МЧС России» в MAX

Спасатели МЧС эвакуировали семейную пару туристов из Астрахани, которые отправились в поход по скальному маршруту виа-феррата в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в MAX.

По данным источника, вечером 10 июня сотрудники подразделений Южного регионального ПСО МЧС России выехали в район рекреационного объекта «Орлиные скалы». На верхнем участке маршрута они увидели мужчину, который повис на самостраховочных усах. Жена пострадавшего рассказала, что они не могут двигаться дальше самостоятельно, а у ее супруга немеют ноги. До конца маршрута оставалось еще около 300 метров.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к туристам, эвакуировали их с опасного скального участка и доставили в городскую черту. Выяснилось, что семья свой маршрут в МЧС не зарегистрировала. В работах участвовали семь спасателей и две единицы техники.

Ранее спасатели эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи российского туриста с травмами ноги и спины. Мужчина поскользнулся, перепрыгивая с камня на камень, и упал вместе со своей спутницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На столе лежит реалистичное решение». Спецпредставитель Путина назвал способ завершить конфликт на Украине немедленно

    Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

    В России рассказали о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

    Пашинян высказался о перспективе исключения Армении из ОДКБ

    Китай отменил встречи на высоком уровне с ЕС

    Опубликованы кадры разрушений после удара ВСУ по Краснодару

    Андреева рассказала о своих симпатиях в мужском финале «Ролан Гаррос»

    Блогер поставил машину на автопилот в центре Москвы, ушел за чипсами и получил протокол

    Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России

    Рианна в парике снялась для обложки журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok