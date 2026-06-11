Россиянин отправился с женой в поход в горы Сочи и повис на страховочных усах

Спасатели МЧС эвакуировали семью туристов со скального маршрута в Сочи

Спасатели МЧС эвакуировали семейную пару туристов из Астрахани, которые отправились в поход по скальному маршруту виа-феррата в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в MAX.

По данным источника, вечером 10 июня сотрудники подразделений Южного регионального ПСО МЧС России выехали в район рекреационного объекта «Орлиные скалы». На верхнем участке маршрута они увидели мужчину, который повис на самостраховочных усах. Жена пострадавшего рассказала, что они не могут двигаться дальше самостоятельно, а у ее супруга немеют ноги. До конца маршрута оставалось еще около 300 метров.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к туристам, эвакуировали их с опасного скального участка и доставили в городскую черту. Выяснилось, что семья свой маршрут в МЧС не зарегистрировала. В работах участвовали семь спасателей и две единицы техники.

Ранее спасатели эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи российского туриста с травмами ноги и спины. Мужчина поскользнулся, перепрыгивая с камня на камень, и упал вместе со своей спутницей.

