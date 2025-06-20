Стало известно о скупке российскими колониями DJ-оборудования и музыкальных инструментов

Mash: Исправительные колонии массово скупают DJ-оборудование для заключенных

В РФ исправительные колонии (ИК) массово скупают DJ-оборудование для заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Начиная с 2022 года количество поставляемого в ИК музыкального оборудования увеличилось на 470 процентов. Для воспитательных работ с заключенными закупают гитары, барабаны, акустические установки, пульты и другое оборудование.

За полтора года было около 120 поставок с оборудованием. При этом за период с 2018 по 2023 год всего 70. Закупается как оборудование, так и расходные материалы, такие как барабанные палочки, струны для гитар и другое.

При этом в одной из колоний в Санкт-Петербурге планируется обустроить студию звукозаписи со всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в России подвели первые итоги работы с освободившимися из колонии осужденными.