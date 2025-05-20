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11:42, 20 мая 2025Силовые структуры

В России подвели первые итоги работы с освободившимися из колонии осужденными

Генерал ФСИН Коробкова: Пробацию в России прошли 25 тысяч осужденных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России подвели первые итоги работы с освободившимися из колонии осужденными — пробацию прошли в общей сложности 25 тысяч отбывающих наказание на территории страны. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова.

Пробация в России — это комплекс мер, которые различные органы и организации принимают для оказания всесторонней помощи осужденным и тем, кто уже освободился из исправительных учреждений. Речь идет о людях, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

По словам Коробковой, сейчас пробация реализуется по трем направлениям. Первое — для осужденных, которые находятся на учете в уголовно-исправительных инспекциях без изоляции от общества; это направление называется исполнительной пробацией. Второе направление — пенитенциарная пробация осуществляется для тех, кто получил лишение свободы или принудительные работы. И третье направление — для тех, кто уже освободился из исправительных учреждений и центров. Оно называется постпенитенциарная пробация.

Ранее глава ФСИН Аркадий Гостев заявил о снижении числа рецидивов у прошедших ресоциализацию осужденных.

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