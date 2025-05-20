Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:59, 20 мая 2025Силовые структуры

Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

Генерал ФСИН Коробкова: Пробация помогает экс-заключенным в сложной ситуации
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В России подвели первые итоги работы с освободившимися из колонии осужденными

В рамках применения института пробации в России за 2024 год в пять раз снизился уровень повторной преступности среди вышедших на свободу осужденных. Об этом заявила начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова в интервью ТАСС.

По ее словам, пробация имеет добровольный характер, помощь оказывается бывшим осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации. Гражданин обращается с заявлением, в котором указывает конкретные проблемы ресоциализации. Сотрудники ФСИН разъясняют ему возможности оказания помощи, составляют под каждого нуждающегося индивидуальную программу. Коробкова привела пример — человек еще отбывает наказание, но после освобождения ему негде жить, в таком случае ФСИН направляет его в организацию, где он мог бы проживать до тех пор пока не трудоустроится.

С прошлого года через исполнительную пробацию проходят граждане, освободившиеся условно-досрочно. За содействием обратились 28 тысяч человек — 98 процентов из них попали в программу пробации. Чаще всего — 25 процентов — люди нуждаются в помощи с получением документов, в 18 процентах — с трудоустройством, 15 процентов — обращаются за консультацией по социальным и правовым вопросам и оказанию психологической помощи.

Коробкова, указывая на первые результаты, считает, что институт пробации оказался востребованным.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

    Депутат Рады обвинил офис Зеленского в образовании бюджетной дыры

    Российский боец СВО сбил украинский дрон и после ранения продолжил вести бой

    Каллас пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

    Российские Т-90МС и УБИМ представят в Минске

    Россия резко нарастила закупки одного вида продукции из Южной Кореи

    Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

    Замначальника полиции российского региона арестовали по делу о мошенничестве

    Бузову назвали «мамочкой для альфонсов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости