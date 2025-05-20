Освободившимся из российских колоний пообещали помочь в сложной жизненной ситуации

Генерал ФСИН Коробкова: Пробация помогает экс-заключенным в сложной ситуации

В рамках применения института пробации в России за 2024 год в пять раз снизился уровень повторной преступности среди вышедших на свободу осужденных. Об этом заявила начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН России генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова в интервью ТАСС.

По ее словам, пробация имеет добровольный характер, помощь оказывается бывшим осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации. Гражданин обращается с заявлением, в котором указывает конкретные проблемы ресоциализации. Сотрудники ФСИН разъясняют ему возможности оказания помощи, составляют под каждого нуждающегося индивидуальную программу. Коробкова привела пример — человек еще отбывает наказание, но после освобождения ему негде жить, в таком случае ФСИН направляет его в организацию, где он мог бы проживать до тех пор пока не трудоустроится.

С прошлого года через исполнительную пробацию проходят граждане, освободившиеся условно-досрочно. За содействием обратились 28 тысяч человек — 98 процентов из них попали в программу пробации. Чаще всего — 25 процентов — люди нуждаются в помощи с получением документов, в 18 процентах — с трудоустройством, 15 процентов — обращаются за консультацией по социальным и правовым вопросам и оказанию психологической помощи.

Коробкова, указывая на первые результаты, считает, что институт пробации оказался востребованным.