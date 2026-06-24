Названо число сбитых при подлете к Москве украинских БПЛА

Собянин сообщил о 15 сбитых при подлете к Москве беспилотниках ВСУ

За 24 июня при подлете к Москве сбили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Первое сообщение об уничтожении БПЛА опубликовано в 4:03 по московскому времени. Последняя публикация о сбитом украинском беспилотнике появилась 18:16 мск.

По словам градоначальника, на местах падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 323 украинских беспилотника над регионами России. Под удар попали 20 субъектов федерации, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская область, Крым и Московский регион.