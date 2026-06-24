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18:38, 24 июня 2026Экономика

Названы критерии подозрительных для банка операций при внесении наличных

Аналитик Котилевец: В некоторых случаях внесение наличных может вызвать вопросы у банка
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

При выявлении подозрительных признаков банк может запросить документы, приостановить операцию или изменить статус клиента на высокорисковый, заявил старший преподаватель кафедры «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец. В беседе с RT он назвал главные подозрительные критерии для банка при внесении наличных.

По его словам, главный признак — это несоответствие суммы обычному финансовому профилю пользователя.

«Центробанк выделил три конкретные схемы, которые почти гарантированно привлекут внимание банка. Первая — это внесение от пяти миллионов рублей наличными в течение 30 дней, при условии, что такие пополнения составляют не менее 70 процентов от всех поступлений на ваш счет, и если затем в течение десяти дней за границу уходит не менее 70 процентов от внесенной суммы», — рассказал аналитик.

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Также подозрительной будет ситуация, когда клиент совершил не менее десяти операций по внесению наличных от 100 тысяч рублей каждая в течение месяца с последующим быстрым выводом средств за рубеж. Еще одним критерием Котилевец назвал переводы юридическим лицам или ИП от пяти миллионов рублей за 30 дней без открытия счета.

При этом вызвать вопросы у банка могут и суммы значительно ниже перечисленных. Так, объяснил эксперт, если клиент с официальным среднемесячным доходом в 50 тысяч рублей вносит на счет миллион, банк обязательно задаст вопросы.

«Подозрение вызовет и резкое изменение привычного поведения: например, если вы никогда не пользовались наличными, а тут вдруг начинаете регулярно заносить крупные суммы», — предупредил он. Также вызовут вопросы нехарактерная покупка слитков золота или пополнения от третьих лиц.

По словам аналитика, главное быть готовым подтвердить происхождение денег. Для этого подойдут справка 2-НДФЛ, договор купли-продажи квартиры или машины, свидетельство о наследстве или иные документы, доказывающие законность средств.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не представляют жизни без наличных расчетов.

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