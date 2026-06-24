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07:00, 24 июня 2026Забота о себе

Названы опасные заблуждения о торговле фотографиями ног в интернете

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Британка Мелисса Тодд, заработавшая миллионы в секс-индустрии, рассказала об опасных заблуждениях женщин про эту сферу деятельности. Ее мнение опубликовало издание Metro.

Тодд отметила, что в последнее время к ней часто обращаются женщины, которые хотят научиться зарабатывать на продаже фотографий своих ног в интернете. По ее словам, эта сфера им кажется заманчивой, так как приносит хороший доход, не требует усилий и позволяет сохранить анонимность. Однако Тодд предупреждает, что это иллюзия.

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«Рынок уже перенасыщен. И тут неторопливо появляешься ты, помахивая своими копытцами перед телефоном, и хочешь стать миллионершей к закату? Сестра, мечтай дальше», — заявила Тодд. По ее словам, ни одна сфера деятельности не приносит доход без усилий, умения находить и удерживать клиентов. А в секс-индустрии есть еще и дополнительные риски, связанные с насилием со стороны клиентов и осуждением окружающих.

Тодд также заверила, что оказание любых услуг сексуального характера исключает возможность жить нормальной жизнью.

Ранее аналитики порносайта Clips4sale выяснили, что мужчины стали чаще просить женщин ударить их в промежность. По данным сайта, эта секс-практика вошла в топ-10 самых запрашиваемых видео.

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