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Забота о себе
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01:00, 22 июня 2026Забота о себе

Мужчины стали чаще просить женщин о крайне болезненной секс-практике

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Мужчины стали чаще просить женщин об одной крайне болезненной секс-практике, выяснили аналитики порносайта Clips4sale. Результатами изучения вкусов потребителей порно поделилось издание Metro.

По данным сайта, в 2026 году в топ-10 самых запрашиваемых видео вошли ролики, в которых мужчин бьют в промежность. Эта практика называется боллбастинг, и на посвященную ей страницу на форуме Reddit еженедельно заходят 162 тысячи посетителей, которые хотят посмотреть, как мужчин бьют и пинают по мошонке. В некоторых роликах на этот орган наступают.

Как объяснила сексолог Бекки Крэпсли-Фокс, гениталии человека исключительно чувствительны как к удовольствию, так и к боли. «В возбужденном состоянии эта чувствительность усиливается. Те же нервные окончания, что передают сигналы удовольствия, отвечают за боль, и при правильной настройке мозг путает их», — рассказала о природе такого удовольствия она.

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Секс-эксперт Джиджи Энгл добавила, что в этой пришедшей из БДСМ практике мужчин могут привлекать покорность, унижение и страсть терпеть пытки. Тем, кто хочет попробовать эту практику, она порекомендовала начинать с легкого постукивания по тестикулам или шлепков.

Энгл добавила, что подобные игры грозят синяками, отеками, повреждением нервов, разрывом яичек, снижением фертильности и даже госпитализацией. «Если мужчина испытывает боль, жалуется на онемение или припухлость, это признак травмы, нужно прекратить свои действия», — заключила она.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.

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