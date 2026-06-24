Новосибирский соболь полетит в космос

Космонавт Кикина из Новосибирска возьмет с собой в космос символ региона

Новосибирский соболь отправится в космос. Плюшевую игрушку возьмет с собой космонавт Анна Кикина, уроженка региона, пишет Mash Siberia.

На данный момент россиянка готовится к полету на Международную космическую станцию и уже выбрала себе традиционный талисман с гербом родного города. Игрушка является официальным символом Новосибирской области и одета в модную зеленую толстовку, а в лапках у нее флаг с символом региона.

Отмечается, что игрушки космонавты берут с собой не просто так — по ним они понимают, когда входят в невесомость и покидают ее.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок торнадо, который накануне обрушился на Урал. Снимок был сделан спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М».