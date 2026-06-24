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18:03, 24 июня 2026Мир

Обострение отношений между Украиной и Польшей назвали театральным представлением

Политолог Перенджиев: Вражда Украины и Польши имеет отвлекающий характер
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Обострение отношений между Польшей и Украиной носит показной характер, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. В беседе с aif.ru он оценил прогноз о начале военного конфликта между двумя странами.

По его словам, эта «ссора» — своего рода театральное представление, в частности для России и Белоруссии, а также поляков, которые недовольны героизацией нацизма на Украине.

«В политическом пространстве действительно идет какой-то конфликт, но в военном пространстве между Польшей и Украиной нет вражды. Есть подозрение, что вся эта вражда на самом деле имеет отвлекающий характер, прежде всего для России и Белоруссии», — отметил Перенджиев.

Не стоит ожидать, что Польша станет неожиданным союзником России, подчеркнул эксперт. Он призвал четко разделять слова и дела и понимать, что информационные конфликты нужны Варшаве исключительно для внутреннего пользования.

«Большая часть польского общества недовольна Украиной из-за героизации нацизма и предательства памяти Волынской резни. Чтобы удовлетворить эту часть общества и показать, что высшее руководство принимает меры, и нужны все эти имиджевые шаги — лишение Зеленского ордена и так далее», — пояснил политолог.

При этом политика Польши не меняется — страна по-прежнему помогает Украине военными поставками.

Ранее украинский историк Марта Гавришко предположила, что Владимир Зеленский может намеренно обострять отношения с Польшей для депортации украинских беженцев. По ее мнению, мужчины для Украины — «пушечное мясо», которое она хочет получить назад.

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