Осужденных за покушение на Моторолу и Александра Захарченко внесли в перечень террористов

Трех осужденных по делу о покушении на Моторолу и Захарченко внесли в перечень террористов

Трое осужденных по уголовному делу об убийстве Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в перечень включили Александра Погорелова из Донецка, Василия Чурилова из Макеевки и Артема Ена, также уроженца Донецка. В 2016 году Погорелов установил взрывное устройство на крышу лифта в доме, где жил Моторола, и 16 октября, когда командир войсковой части ДНР зашел в лифт, привел его в действие.

Также он организовал фотосессию в ресторане, где бывал глава ДНР Александр Захарченко, и установил в туалете взрывчатку, позже обнаруженную сотрудниками безопасности республики. Двое других, Чурилов и Ен, были осуждены по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности соответственно.

Александр Погорелов получил пожизненный срок. Его сообщники — от 12 до 17 лет колонии.

