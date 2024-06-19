Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы. Он также пытался убить первого главу ДНР

Суд вынес обвиняемым в убийстве Моторолы приговоры от 12 лет до пожизненного

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и в подрыве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основного фигуранта дела Александра Погорелова приговорили к пожизненному лишению свободы. Его сообщников также привлекли к ответственности: Александру Тимошенко назначено 12 лет в колонии строгого режима, Василию Чурилову на один год больше, а Артема Ена приговорили к 17 годам.

Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. При этом все четверо вину не признали.

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Подрыв Моторолы произошел осенью 2016 года

16 октября 2016 года, как считает следствие, Погорелов установил взрывное устройство на крыше кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев Донбасса и его соратник Евгений Гадлия не выжили.

Арсений Павлов стал известен после начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года. Он возглавлял батальон «Спарта», а также успел принять участие в обороне Славянска. Потом были битвы за Иловайск, затяжное и жесткое противостояние за донецкий аэропорт и освобождение Дебальцево.

Учитывая военные подвиги Павлова, украинские силовики и пресса «хоронили» его несколько раз. Первый вброс о его «уничтожении» имел место в октябре 2014 года. Затем информация о том, что Моторола может быть мертв, появлялась в феврале 2015 года.

В 2016-м в ДНР сообщили, что командир ополченцев Донбасса ранен в глаз и отправлен на операцию. Тогда взрыв произошел на территории травматологической больницы в центре Донецка.

Фото: Южный окружной военный суд

Погорелов также следил за передвижениями Захарченко

По данным следствия, Погорелов также следил за передвижениями Захарченко, передавая сведения о нем в Службу безопасности Украины (СБУ). В конце лета 2017 года он разместил взрывчатку, чтобы подорвать первого главу ДНР. Погорелов сделал это в донецком ресторане «Пушкин», который часто посещал Захарченко. Устройство не сработало, а позже его нашли.

Захарченко погиб через год — 31 августа 2018 года при взрыве бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Позднее, в 2019-м, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими оказались высокопоставленные граждане Украины. Расследование дела об убийстве первого главы ДНР завершилось только в конце лета 2023 года. Погорелов стал главным фигурантом — ему вменили несколько эпизодов шантажа, совершение теракта, покушение и еще ряд статей.

После гибели Александра Захарченко временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Денис Пушилин.