Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы. Он также пытался убить первого главу ДНР

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и в подрыве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Основного фигуранта дела Александра Погорелова приговорили к пожизненному лишению свободы. Его сообщников также привлекли к ответственности: Александру Тимошенко назначено 12 лет в колонии строгого режима, Василию Чурилову на один год больше, а Артема Ена приговорили к 17 годам.
Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. При этом все четверо вину не признали.
Подрыв Моторолы произошел осенью 2016 года
16 октября 2016 года, как считает следствие, Погорелов установил взрывное устройство на крыше кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев Донбасса и его соратник Евгений Гадлия не выжили.
Арсений Павлов стал известен после начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года. Он возглавлял батальон «Спарта», а также успел принять участие в обороне Славянска. Потом были битвы за Иловайск, затяжное и жесткое противостояние за донецкий аэропорт и освобождение Дебальцево.
Учитывая военные подвиги Павлова, украинские силовики и пресса «хоронили» его несколько раз. Первый вброс о его «уничтожении» имел место в октябре 2014 года. Затем информация о том, что Моторола может быть мертв, появлялась в феврале 2015 года.
В 2016-м в ДНР сообщили, что командир ополченцев Донбасса ранен в глаз и отправлен на операцию. Тогда взрыв произошел на территории травматологической больницы в центре Донецка.
Погорелов также следил за передвижениями Захарченко
По данным следствия, Погорелов также следил за передвижениями Захарченко, передавая сведения о нем в Службу безопасности Украины (СБУ). В конце лета 2017 года он разместил взрывчатку, чтобы подорвать первого главу ДНР. Погорелов сделал это в донецком ресторане «Пушкин», который часто посещал Захарченко. Устройство не сработало, а позже его нашли.
Захарченко погиб через год — 31 августа 2018 года при взрыве бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Позднее, в 2019-м, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими оказались высокопоставленные граждане Украины. Расследование дела об убийстве первого главы ДНР завершилось только в конце лета 2023 года. Погорелов стал главным фигурантом — ему вменили несколько эпизодов шантажа, совершение теракта, покушение и еще ряд статей.
После гибели Александра Захарченко временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Денис Пушилин.