Сообщники агента СБУ получили от 12 до 17 лет за подрыв Моторолы

Суд дал сроки от 12 до 17 лет сообщникам агента СБУ за подрыв Моторолы

Начало событий в новости Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы и покушение на Захарченко

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы троих сообщников агента Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Погорелова за подрыв командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и покушение на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Александру Тимошенко назначено 12 лет в колонии строгого режима, Василию Чурилову на один год больше, Артема Ена приговорили к 17 годам. Основной фигурант уголовного дела Погорелов получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

По данным следствия, 16 октября 2016 года Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Евгений Гадлия не выжили.

Также Погорелов следил за передвижениями Захарченко, передавал сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, а в августе 2017 года разместил взрывчатку в туалетной комнате донецкого ресторана «Пушкин», в котором часто бывал первый глава республики. Устройство не сработало, а позже было обнаружено.

Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. Четверо подсудимых вину не признали.