Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 19 июня 2024Силовые структуры

Сообщники агента СБУ получили от 12 до 17 лет за подрыв Моторолы

Суд дал сроки от 12 до 17 лет сообщникам агента СБУ за подрыв Моторолы
Начало событий в новости Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы и покушение на Захарченко

Фото: Reuters

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы троих сообщников агента Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Погорелова за подрыв командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, и покушение на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Александру Тимошенко назначено 12 лет в колонии строгого режима, Василию Чурилову на один год больше, Артема Ена приговорили к 17 годам. Основной фигурант уголовного дела Погорелов получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

По данным следствия, 16 октября 2016 года Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Евгений Гадлия не выжили.

Также Погорелов следил за передвижениями Захарченко, передавал сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, а в августе 2017 года разместил взрывчатку в туалетной комнате донецкого ресторана «Пушкин», в котором часто бывал первый глава республики. Устройство не сработало, а позже было обнаружено.

Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. Четверо подсудимых вину не признали.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошные подарки. Что получил лидер Северной Кореи и что подарил в ответ?

      Минобороны заявило об уничтожении двух полевых складов ВСУ

      Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

      Российские акции и гособлигации вернулись к падению

      Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

      Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

      Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

      Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше