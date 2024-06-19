Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы и покушение на Захарченко

Суд дал Погорелову пожизненный срок за подрыв Моторолы и покушение на Захарченко

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и в подрыве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Основной фигурант уголовного дела Александр Погорелов получил пожизненное лишение свободы. Его сообщникам Василию Чурилову, Артему Ену и Александру Тимошенко еще оглашают приговор.

По данным следствия, 16 октября 2016 года Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Моторола. В результате взрыва командир ополченцев и его соратник Евгений Гадлия не выжили.

Также Погорелов следил за передвижениями Захарченко, передавал сведения сотрудникам Службы безопасности Украины, а в августе 2017 года разместил взрывчатку в туалетной комнате донецкого ресторана «Пушкин», в котором часто бывал первый глава республики. Устройство не сработало, а позже было обнаружено.

Чурилова признали виновным в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. Четверо подсудимых вину не признали.