От Бельгии потребовали вернуть черепа на родину

RFI: ДР Конго потребовала от Бельгии вернуть черепа, вывезенные из страны колонизаторами

Демократическая Республика Конго (ДРК) потребовала от Бельгии вернуть черепа, вывезенные из страны колонизаторами. Об этом сообщает RFI со ссылкой на письмо премьер-министра ДРК Джудит Суминвы Тулуки своему бельгийскому коллеге Барту Де Веверу.

В своем послании Тулуки подчеркнул, что человеческие черепа из Музея естественных наук в Брюсселе принадлежат усопшим, «которые должны с достоинством покоиться в своей родной земле и которые не могут рассматриваться в качестве объектов неких коллекций».

Уточняется, что ДРК уже восемь лет ведет борьбу за реституцию культурных артефактов или других объектов исторического наследия, которые были насильно захвачены или разграблены в период бельгийского колониального владычества.

Ранее стало известно, что Бельгия разрабатывает законопроект по возврату человеческих останков в бывшие колонии. Это произошло после того, как правнук вождя одного из конголезских племен призвал вернуть на родину череп прадеда.