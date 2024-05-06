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13:09, 6 мая 2024Мир

Бельгию вынудили вернуть на родину череп африканского вождя

New York Times: правнук африканского вождя призвал Бельгию вернуть череп прадеда

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Бельгия разрабатывает законопроект по возврату человеческих останков в бывшие колонии после того, как правнук вождя одного из конголезских племен призвал вернуть на родину череп прадеда. Об этом сообщает газета The New York Times.

Вождь Лусинга Ива Нгомбе оказывал активное сопротивление европейским колонизаторам в конце XIX века. Командующий бельгийским экспедиционным корпусом в Конго Эмиль Стормс пригрозил, что череп мятежника «в конце концов окажется в Брюсселе с маленькой этикеткой». Бельгийцы подавили восстание, устроили публичную экзекуцию африканского вождя, а его череп вместе с останками 500 других аборигенов оказались в запасниках брюссельского Института естественных наук.

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Нынешний законопроект предполагает каталогизацию, опознание и возвращение на родину фрагментов вывезенных из Африки человеческих тел, которые оказались во многих частных коллекциях и музеях Бельгии при короле Леопольде II, указывает The New York Times.

В 2022 году федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу передал золотой зуб первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы его родственникам.

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      Глеб Бажуткин
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