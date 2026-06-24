Отец девушки оказался бывшим мужем двух ее бабушек

Пользовательница Reddit с ником Garlicshizue рассказала о своем крайне запутанном семейном древе, в котором переплелись судьбы разных поколений. Начало этой истории положили события середины 1950-х годов.

«Четверо друзей — Джон, Билл, Джейн и Салли — оканчивают среднюю школу. Поскольку на дворе 1950-е, обзавестись семьей необходимо как можно раньше, поэтому они создают пары. Джон женится на Джейн, у них рождаются трое детей, а Билл — на Салли, и у них тоже появляется потомство, в том числе дочь Лиза», — написала автор.

Однако спустя несколько лет обе пары поняли, что поспешили, после чего развелись. Еще спустя некоторое время мужчины фактически обменялись бывшими женами — Джейн вышла замуж за Билла, а Салли ушла к Джону. Дети от первых браков проследовали в новые союзы вместе со своими матерями. Таким образом Лиза — дочь Салли — стала падчерицей Джона.

«Джон делает все, что положено отчиму и отцу. При появлении проблем пытается сохранить брак ради детей, но в итоге все равно разводится и на какое-то время остается холостяком. Его падчерица Лиза тем временем взрослеет и становится уважаемым профессионалом в своей области. У Джона появляется бизнес-идея, и он предлагает Лизе начать совместный бизнес. Она соглашается. Но деловые партнеры в какой-то момент начинают делить постель», — рассказала девушка.

В итоге Джон и Лиза поженились, в этом браке и родилась автор. Получилось, что первая жена его отца Джейн — ее сводная бабушка через других детей, родившихся у Джейн и Джона — дядей и теть рассказчицы. Вторая же супруга ее отца — ее кровная бабушка. Сам отец — не только отец, но и приемный дедушка, пусть и ретроспективно.

«Твой папаша кружит по родословной, словно собака, которая никак не может найти место, чтобы помочиться», — емко описал эту семейную ситуацию один из комментаторов. «Когда семейное древо превратилось в ядовитый плющ», — добавил другой.

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