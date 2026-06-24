Песков назвал причину падения доли доллара в мировой торговле

Песков: Тенденция к сокращению доллара в мировой торговле налицо

Доля доллара в международных расчетах остается высокой. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, как уточнил он, налицо сокращение этого показателя. Это объясняется не тем, что страны отказываются от данной валюты, а тем, что ее эмитент пытается навязывать свои правила.

Ранее академический руководитель программы «Финансовые и фондовые рынки» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Алексей Бачеров заявил, что сильный доллар становится обузой даже для самих Соединенных Штатов. По его словам, крепкая валюта хороша для стран-импортеров, а США за последние 10-20 лет становятся все больше нетто-экспортером. Поэтому мировой тренд на сокращение роли доллара не прекратится. Не исключено, что в итоге создастся новый паритет в курсах всех мировых валют, когда ни одна не будет главенствующей долгое время.

Осенью прошлого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что задачей для российских властей является не дедолларизация, а обеспечение стабильности расчетов. При этом он высказался о ненадежности американской валюты.