Пилот стал жертвой крушения вертолета Ми-2 в российском регионе

Пилот не выжил при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Пилот не выжил при крушении сельскохозяйственного вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. О жертве пишет Baza в Telegram.

Подробности о полученных им травмах и состоянии воздушного судна не приводятся.

О падении вертолета под Краснодаром стало известно ранее 24 июня. Ми-2 проводил обработку полей, когда рухнул возле платной дороги недалеко от хутора Прикубанский.

Ранее в Тернейском округе Приморского края пропал вертолет Robinson R44. 21 июня, когда экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений, связь с ним была потеряна. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

