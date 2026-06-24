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17:19, 24 июня 2026Россия

Пилот стал жертвой крушения вертолета Ми-2 в российском регионе

Пилот не выжил при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Пилот не выжил при крушении сельскохозяйственного вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. О жертве пишет Baza в Telegram.

Подробности о полученных им травмах и состоянии воздушного судна не приводятся.

О падении вертолета под Краснодаром стало известно ранее 24 июня. Ми-2 проводил обработку полей, когда рухнул возле платной дороги недалеко от хутора Прикубанский.

Ранее в Тернейском округе Приморского края пропал вертолет Robinson R44. 21 июня, когда экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений, связь с ним была потеряна. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

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