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18:14, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик рассказал о разводе

Комик Дмитрий Романов заявил, что после развода некоторое время искал любовь в Tinder
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Португалии, рассказал о разводе. На эту тему он высказался во время концерта, запись которого опубликована на YouTube.

Говоря о разводе, юморист в шутку заявил, что развод невозможен по обоюдному согласию. «Если ты хочешь разойтись, то ты скотина, если она хочет разойтись, это потому, что ты скотина. Разойтись с женщиной по обоюдному согласию значит, что вы оба согласились с тем, что ты скотина», — пошутил Романов.

Комик добавил, что после развода у бывшей жены осталась их собака. Он также отметил, что затем некоторое время искал любовь через приложение для знакомств Tinder.

Романов объявил о разводе с женой Кристиной Талызиной в декабре 2022 года. Юморист признавался, что тяжело переживает разрыв. Позднее он вновь женился, его супругой стала Марина Белых. В 2024 году у них родилась дочь.

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