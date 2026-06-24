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15:59, 24 июня 2026Бывший СССР

Раскрыто состояние окруженных в Константиновке бойцов ВСУ

Матвийчук: Окруженные в Константиновке бойцы ВСУ проклинают командование
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в окружении в Константиновке, деморализованы и проклинают своих командиров. Подробности об их состоянии в беседе с aif.ru раскрыл военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, украинские военнослужащие массово обвиняют командование в провале обороны.

«По радиоперехватам, которые я имею, группировка подавлена и проклинает своих командиров. Но есть и отмороженные, которые призывают бороться до последнего солдата», — рассказал Матвийчук.

Шансы на прорыв у них минимальны, подчеркнул эксперт. Российские военнослужащие полностью контролируют наземные коммуникации и не дают украинскому командованию наладить снабжение окруженных группировок.

«Наши ребята сделали так, что их коптеры типа "Баба-яга" не долетают до зоны боевых действий», — пояснил полковник.

ВС России за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 30 бойцов, бронеавтомобиль, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 роботехнический комплекс, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

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