Разницу в охоте на мобильные огневые группы России и Украины объяснили

Джерелиевский: Российские войска охотятся на мобильные огневые группы ВСУ при помощи БПЛА

Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал ожидаемой начало охоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские мобильные огневые группы (МОГ) в районе Крыма. Об этом он заявил в беседе с газетой «Взгляд»

По словам собеседника издания, Россия действовала также, но с разницей в тактике: МОГ противника распознавались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с элементами искусственного интеллекта, после чего по ним наносились удары «Геранями».

В свою очередь, ВСУ, зная, что на подлете к Крыму по их беспилотникам будут работать уже российские огневые группы, подгоняют к берегу безэкипажный катер-матку и запускают с него дроны, атакующие защитников полуострова. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», — считает Джерелиевский.

При этом он отметил высокую эффективность МОГ в защите российской критической инфраструктуры. Экипаж такой группы, как правило, состоит из стрелка, его помощника и водителя транспортного средства. Из оснащения используются пикапы или легкие грузовики с турелями либо пулеметами. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», — подчеркнул собеседник журналистов.

Ранее военблогер с позывным Ветеран рассказал, что ВСУ начали охоту на несущих службу в Крыму российских военных. По его словам, украинские операторы БПЛА стали все чаще выбирать в качестве целей бойцов МОГ.