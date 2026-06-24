Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 24 июня 2026Россия

Разницу в охоте на мобильные огневые группы России и Украины объяснили

Джерелиевский: Российские войска охотятся на мобильные огневые группы ВСУ при помощи БПЛА
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный эксперт Борис Джерелиевский назвал ожидаемой начало охоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские мобильные огневые группы (МОГ) в районе Крыма. Об этом он заявил в беседе с газетой «Взгляд»

По словам собеседника издания, Россия действовала также, но с разницей в тактике: МОГ противника распознавались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с элементами искусственного интеллекта, после чего по ним наносились удары «Геранями».

В свою очередь, ВСУ, зная, что на подлете к Крыму по их беспилотникам будут работать уже российские огневые группы, подгоняют к берегу безэкипажный катер-матку и запускают с него дроны, атакующие защитников полуострова. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», — считает Джерелиевский.

При этом он отметил высокую эффективность МОГ в защите российской критической инфраструктуры. Экипаж такой группы, как правило, состоит из стрелка, его помощника и водителя транспортного средства. Из оснащения используются пикапы или легкие грузовики с турелями либо пулеметами. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», — подчеркнул собеседник журналистов.

Ранее военблогер с позывным Ветеран рассказал, что ВСУ начали охоту на несущих службу в Крыму российских военных. По его словам, украинские операторы БПЛА стали все чаще выбирать в качестве целей бойцов МОГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет потерпел крушение в российском регионе

    Появились подробности крушения вертолета в российском регионе

    Названа причина снижения преступности в российских колониях

    Золото резко подешевело

    Разницу в охоте на мобильные огневые группы России и Украины объяснили

    Мойщик троллейбуса расправился со схватившей его за пенис россиянкой

    Медведев заявил об отсутствии каких-либо иммунитетов у Зеленского

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    Раскрыт срок внедрения в России ЕГЭ по арабскому языку

    Россиянам раскрыли способ создать идеальный гардероб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok