Риелтор предрек падение спроса на семейную ипотеку в случае принятия нового проекта

Барсуков: Изменения сроков льготной ставки семейной ипотеки сильнее ощутят жители Москвы

Если российские власти примут новый проект по семейной ипотеке, согласно которому будет сокращен срок действия льготной ставки, наибольшие изменения почувствуют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а спрос на саму программу может уменьшится. Об этом заявил в беседе с «Ридусом» член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Если такое решение действительно примут, последует сокращение спроса на программу. Особенно чувствительным удар станет для тех, кто хочет приобретать квартиру в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — заявил он.

По словам эксперта, многие семьи внимательно оценивают ежемесячные платежи в долгосрочной перспективе. Поэтому при выборе жилья покупатели могут начать более тщательно сравнивать различные ипотечные программы и варианты недвижимости.

Барсуков также отметил, что интерес к вторичному рынку жилья в последние годы постепенно растет. Покупатели все чаще рассматривают не только новостройки, но и готовые квартиры.

При этом эксперт обратил внимание, что рынок недвижимости продолжает адаптироваться к изменениям. Массового сокращения строительства новых домов сейчас не наблюдается, а застройщики продолжают выводить на рынок новые проекты.

О том, что в России захотели урезать срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет, стало известно ранее. По истечении этого периода ее перестанут субсидировать. Для заемщика это значит, что через 15 лет ипотека станет рыночной, и платеж по ней резко увеличится. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.