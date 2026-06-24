Россия резко нарастила закупки картофеля у постсоветской страны

Статслужба Грузии: В мае экспорт картофеля в Россию увеличился более чем в 40 раз

В мае 2026 года импорт картофеля из Грузии в Россию увеличился более чем в 40 раз. О резком наращивании закупок у постсоветской страны со ссылкой на данные статслужбы сообщает РИА Новости.

В последний месяц весны российские компании ввезли картофель из Грузии на 395,9 тысячи долларов. В апреле ранее сумма поставок составляла 9 тысяч долларов. За месяц показатель увеличился в 44 раза.

Еще один рекорд в мае поставили поставки грузинского лука — они выросли до 138.9 тысячи долларов. При этом в марте и апреле импорт составлял менее тысячи долларов, а в январе и феврале закупки лука у Тбилиси не велись

Ранее в «Руспродсоюзе» сообщили, что картофель в стране подешевел на 38,7 процента. Председатель Картофельного союза России Сергей Лупехин заявил, что это произошло из-за большого объема завезенной продукции и хорошего урожая. Согласно данным Росстата, в 2024 году собрали 7,4 миллиона тонн товарного картофеля, в 2025-м — 8,5 миллиона тонн. Это фактически рекорд по сбору урожая, отметил эксперт.