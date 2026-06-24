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18:36, 24 июня 2026Экономика

Россия вошла в четверку способных выпускать авиадвигатели стран

Путин: Россия вошла в четверку государств, которые выпускают авиадвигатели
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия входит в четверку стран, которые могут самостоятельно выпускать авиадвигатели. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин посетил летно-исследовательский институт имени М.М. Громова, в котором проводит совещание по развитию авиации. Президенту представили перспективные модели российской авиатехники.

«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», — заявил глава государства.

В рамках совещания Путин также назвал очень хорошим получившийся уровень новых отечественных гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, которые должны прийти на смену зарубежным лайнерам.

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