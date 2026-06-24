Россия вошла в четверку способных выпускать авиадвигатели стран

Путин: Россия вошла в четверку государств, которые выпускают авиадвигатели

Россия входит в четверку стран, которые могут самостоятельно выпускать авиадвигатели. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин посетил летно-исследовательский институт имени М.М. Громова, в котором проводит совещание по развитию авиации. Президенту представили перспективные модели российской авиатехники.

«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», — заявил глава государства.

В рамках совещания Путин также назвал очень хорошим получившийся уровень новых отечественных гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, которые должны прийти на смену зарубежным лайнерам.