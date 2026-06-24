Россиянам назвали способы сэкономить на ЖКУ летом

Аналитик Бондарь: С наступлением лета россияне могут сократить расходы на ЖКУ

С наступлением лета россияне имеют возможность сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Способы сэкономить раскрыл эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова передает «Прайм».

Аналитик отметил, что в летних платежках не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. При обнаружении такой строки в квитанции Бондарь посоветовал обратиться в управляющую компанию для уточнения.

Сократить расходы поможет переход на ночные тарифы на электроэнергию — они могут быть в три раза дешевле дневный, подчеркнул эксперт. Также необходимо своевременно проводить поверку счетчиков воды с внесением данных в систему «Аршин», добавил Бондарь.

Помимо этого, управляющая компания обязана каждый год предлагать жильцам меры, которые помогут повысить энергоэффективность дома и позволят меньше платить за ресурсы, заключил специалист.

Ранее были названы категории россиян, которые имеют право на полную компенсацию ЖКУ. К ним относятся герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан.