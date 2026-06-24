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13:12, 24 июня 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли способы извлечь насекомое из уха

Врач Евсикова: Насекомое может повредить барабанную перепонку
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова в беседе с RT оценила опасность попадания насекомого в ухо. Также она раскрыла россиянам способы освободиться от незваного гостя.

Лапки и челюсти насекомого способны повредить кожу наружного слухового прохода, что может привести к развитию воспалительного процесса, рассказала Евсикова. В свою очередь, повреждение барабанной перепонки может привести к ухудшению слуха.

Если насекомое попало в ухо, следует сохранять спокойствие и попытаться извлечь его самостоятельно. Когда оно небольшое, можно попробовать «выманить» его на свет.

«Для этого следует выпрямить наружный слуховой проход: взрослому нужно оттянуть ушную раковину назад и вверх, а ребёнку до семи лет — назад и вниз, после чего посветить в ухо фонариком. Есть вероятность, что насекомое само выползет на свет», — объяснила специалист.

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Если насекомое крупное, следует лечь на бок, противоположный «пострадавшему» уху и закапать в слуховой проход три-четыре капли вазелинового масла, чтобы перекрыть насекомого доступ к кислороду. В таком положении нужно полежать четыре-пять минут.

«Затем сесть и наклонить голову так, чтобы ухо с насекомым оказалось у плеча. Если насекомое небольшого размера, оно может выйти наружу вместе с маслом. В случае если оно осталось в ухе, необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу для его извлечения», — добавила врач.

При этом использовать подручные средства, например, ватные палочки, для извлечения насекомого не следует, предупредила Евсикова.

«Подобные действия могут привести к травмированию кожи слухового прохода или барабанной перепонки, а также к проталкиванию насекомого глубже в узкую костную часть слухового канала. Кроме того, существует риск удалить лишь фрагмент насекомого, что увеличит вероятность инфицирования окружающих тканей», — заключила она.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко оценила эффективность такого метода расслабления, как «ульетерапия». Метод подразумевает, что клиент заходит в специальный дом, ложится на деревянную кровать-улей, внутри которой живут пчелы, и засыпает под их жужжание.

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