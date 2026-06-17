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19:02, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Врач оценил эффективность «ульетерапии»

Терапевт Романенко заявила, что сон в доме с пчелами помогает снять стресс
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lehrer / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко оценила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» эффективность такого метода расслабления, как «ульетерапия». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Метод, о котором шла речь в передаче, подразумевает, что клиент заходит в специальный дом, ложится на деревянную кровать-улей, внутри которой живут пчелы, и засыпает под их жужжание. В программе утверждалось, что такая «ульетерапия» помогает снять стресс.

Романенко согласилась с этим утверждением и подчеркнула, что сон под монотонный гул, который издают насекомые, будет действительно полезен для всех. «Когда пчелы машут своими крылышками, они издают звук в таком частотном диапазоне, который очень хорошо действует на нашу нервную систему», — объяснила медик.

Терапевт также добавила, что в помещении, где находятся пчелы, распространяются биологически активные вещества — прополис и эфирные масла. Они тоже благоприятно влияют на организм.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал простой способ снять стресс. Он заявил, что расслабиться помогает жевание жвачки.

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