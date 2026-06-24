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04:34, 24 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о безопасной дневной дозе яиц

Биолог Лялина: Сырые или яйца всмятку могут быть очень опасны
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom  

Употребление вареных яиц зависит от возраста, индивидуальной переносимости и общего состояния здоровья, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. О пользе и скрытой опасности этого продукта она рассказала «Ленте.ру».

Биолог рассказала, что яичный желток можно предлагать детям только старше 7 месяцев, причем начинать нужно с четверти, а потом увеличивать дозу до половины и целой. Белок обычно вводят позже, около 1 года, из-за его потенциальной аллергенности, добавила она.

Аллергия на яйца — одна из самых распространенных аллергий, особенно среди детей

Ирина Лялинабиолог

«Большинство взрослых могут безопасно употреблять 1-2 вареных яйца в день. Для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни, это количество может быть несколько выше — до 4 яиц. Рекомендуемое количество для пожилых — 1 яйцо в день. Для людей с повышенным уровнем холестерина в крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть рекомендовано ограничить потребление яичных желтков, так как они содержат холестерин, хотя пищевой холестерин оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее», — предупредила Лялина.

Биолог добавила, что особая опасность при употреблении яиц — это сальмонеллез. Она указала. что сырые или недоваренные яйца всмятку весьма опасны. Яйца, которые варили не меньше 5 минут, значительно снижают риск заражения бактериями сальмонелла, заключила биолог.

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