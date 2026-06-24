Россиянам рассказали об опасности популярных летних развлечений

Врач Чернышова: Летом крайне опасно купаться там, где это запрещено

Жаркий сезон может таить в себе множество скрытых опасностей. О том, какие летние развлечения чаще всего приводят к серьезным последствиям для здоровья, в беседе с «Ридусом» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Самым опасным летним развлечением специалист называет купание там, где это не разрешено, и особенно прыжки в воду вниз головой в незнакомом месте. Если дно не обследовано, оно может оказаться ближе, чем рассчитывает купальщик, и удар может привести к перелому шейных позвонков и последующему полному параличу, подчеркнула терапевт.

Кроме того, купание в стоячей воде грозит инфекциями. «Есть такое заболевание — паразитоз-церкариоз или "зуд купальщика", когда под кожу проникают личинки червей и вызывают сильный зуд. Кроме того, в водоемах могут быть лямблии и амебы», — предостерегла врач.

Пляжный загар оказался на втором месте по опасности. Серьезные солнечные ожоги в долгосрочной перспективе повышают риск развития меланомы. Между тем интенсивная физическая активность на жаре может привести к обезвоживанию, повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Наконец, стоит позаботиться и о качестве еды. В жару микробы в готовых продуктах распространяются очень быстро и могут вызвать тяжелое отравление.

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