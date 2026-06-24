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15:36, 24 июня 2026Россия

Россиянин ворвался в квартиру бывшей девушки и угрожал ей расправой

Житель Екатеринбурга ворвался в квартиру бывшей девушки и угрожал ей расправой
Майя Назарова

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Житель Екатеринбурга ворвался в квартиру к бывшей девушке на улице Космонавтов и угрожал ей расправой. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Один из очевидцев рассказал российскому изданию, что вместе с женой услышал крики горожанки, которая молила о помощи. Как утверждает мужчина, соседку всю трясло. Она поведала, что на нее набросился экс-возлюбленный.

Девушка отметила, что ее оттаскали за волосы и забрали сотовый телефон, чтобы она не смогла вызвать сотрудников полиции.

«Мы успокоили ее и привели к нам, а потом пошли к ней, чтобы посмотреть, что там происходит. Там все было перевернуто, мебель раскидана, вещи разбросаны. Девушка позвонила в полицию. Когда мы вышли оттуда, встретили мужчину кавказской внешности, который побежал от нас. Мой друг его догнал и остановил. Незнакомец засунул руку в сумку и кричал, что застрелит его. После этого прибыла полиция», — поделился екатеринбуржец.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска преследовал двух девушек и был задержан правоохранительными органами.

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