Россиянин преследовал двух девушек и поплатился

Житель Новосибирска преследовал двух девушек и был задержан полицией

Житель Новосибирска преследовал двух девушек и поплатился. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Россиянина остановили сотрудники барбершопа «Основа» и удерживали неадекватного гражданина до приезда правоохранителей. После его задержали оперативники.

По данным канала, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

