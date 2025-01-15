Россиянка преследовала детей и угрожала им расправой

В Нижнем Тагиле женщина следила за детьми и угрожала убийством

В Нижнем Тагиле женщина преследовала детей и угрожала им расправой. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

По данным издания, местные жители заметили женщину на улице Новострой, которая подходила к детям и о чем-то с ними разговаривала. Один из мальчиков, к которому подошла эта девушка, позвонил своей маме и сообщил, что она его преследует. Мать сказала ребенку вернуться домой.

После этого эта женщина переключилась на другого ребенка, который также связался с родителями и убежал. При этом она не перестала его преследовать, бежала за ним до подъезда. Мать первого мальчика вышла встретить его возле входа в дом, где столкнулась с преследовательницей и спросила ее, за чем она это делает. На что та ответила, что «Детей в лес на Капасиху, расправиться и закопать!». После этого были вызваны медики и полиция. Незнакомку удерживали до приезда оперативных служб.

После задержания женщину направили в специализированное медучреждение.

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