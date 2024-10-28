В российском городе поймали развращавшего девочек из своей машины мужчину

Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, который развращал девочек из машины

Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, который развращал девочек из открытой машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ростовской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц»). На допросе фигурант полностью признал вину. Он заключен под стражу.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре в Батайске. Тогда фигурант, находясь в своем автомобиле, открыл водительскую дверь и совершил развратные действия в присутствии несовершеннолетних девочек.

Ранее сообщалось, что в Курганской области задержан мужчина, который подозревается в преследовании женщин и детей.