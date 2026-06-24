Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:47, 24 июня 2026Ценности

Россиянки рассказали о видении идеальной семьи

РИА Новости: 58 % россиянок назвали семью с двумя детьми идеальной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Более половины россиянок назвали идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит Национальный центр «Россия», передает РИА Новости.

Такого мнения придерживаются 58 процентов респонденток. Еще 23 процента россиянок высказали мнение, что в семье должно быть трое или больше. В то же время 11 процентов назвали идеальной семью с одним ребенком, и меньше 4 процентов — семью без детей.

Также участницы исследования назвали главные составляющие семейного счастья. По их мнению, ими являются любовь и взаимопонимание, доверие и материальное благополучие.

Ранее россиянки перечислили главные недостатки у мужчин. На первом месте оказались различные виды зависимости, в том числе от алкоголя и азартных игр. Также в список вошли грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам. Кроме того, женщины недовольны ленью и отсутствием целей в жизни у партнеров. При этом почти каждая вторая из опрошенных уверена, что исправить мужчину невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последствия для Запада в случае столкновения с Россией

    В МИД отреагировали на поставки обогащенного урана на Украину

    В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России

    Объявлен суровый приговор 26-летней учительнице за изнасилование 15-летнего школьника

    Нарколог объяснил феномен долголетия алкоголиков

    Экс-депутат Европарламента сделал печальный вывод о подготовке Латвии к войне

    Россиянки рассказали о видении идеальной семьи

    На Западе назвали «главного управляющего» конфликтом на Украине

    Министр армии США предложил воспользоваться Украиной и дать для этого военную базу

    Внешность дочери Сильвестра Сталлоне в бикини восхитила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok