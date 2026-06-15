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16:27, 15 июня 2026Ценности

Россиянки перечислили главные недостатки у мужчин

Россиянки назвали зависимости и вспышки злости главными недостатками у мужчин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: KaterynaUKR / Shutterstock / Fotodom

Россиянки перечислили главные недостатки у мужчин в рамках опроса дейтинг-сервиса Mamba. Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

На первом месте оказались различные виды зависимости, в том числе от алкоголя и азартных игр. Также в список вошли грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам. Кроме того, женщины недовольны ленью и отсутствием целей в жизни у партнеров. В то же время среди отрицательных качеств респондентки назвали эмоциональную закрытость и эгоизм.

При этом почти каждая вторая из опрошенных уверена, что исправить мужчину невозможно.

Ранее в июне пользователи сети назвали детали в образах мужчин, которые их раздражают.

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