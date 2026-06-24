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16:18, 24 июня 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

«Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 10 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» запустила очередную распродажу билетов со скидками до 10 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Так, на тариф «Базовый» действует скидка 5 процентов, а на тарифы «Выгодный» и «Максимум» — по 10 процентов по промокоду PROMOKOT. Приобрести билеты по выгодным ценам можно до 23:59 (мск) 26 июня, а улететь по ним — с 24 июня по 24 октября 2026 года.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр назвала Вьетнам одним из лучших направлений Азии по соотношению качества отдыха и бюджета. Она подчеркнула, что за последние два года эта страна «серьезно перезагрузила свое туристическое предложение».

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