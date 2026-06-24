Российский фондовый рынок вернулся к снижению

Индекс Мосбиржи 24 июня вновь опустился ниже 2300 пунктов

Российский фондовый рынок после отскока до примерно 2336 пунктов накануне вернулся к снижению и вновь опускался ниже психологически важной отметки в 2300 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11 утра по московскому времени показатель упал почти до 2291 пункта, а к моменту написания материала скорректировался до 2306,25, теряя 1,27 процента к уровням закрытия вторника, 24 июня.

В числе лидеров снижения в том числе нефтяные компании. Как отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций», вчерашний подъем индекса менее чем на 1 процент был техническим и фундаментально рынку не хватает поводов для роста на фоне снижения сырьевых доходов и отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Также во вторник Минфин РФ объявил о решении «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации» не проводить 24 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которые, как правило, проводятся каждую среду.