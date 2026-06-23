Минфин России решил помочь стабилизации рынка

Минфин России решил не проводить 24 июня аукционы по размещению ОФЗ

Минфин России объявил о решении «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации» не проводить 24 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). О соответствующих мерах помощи, принятых «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках», говорится в заявлении ведомства.

Как правило, Минфин проводит аукционы по размещению ОФЗ каждую среду. Из данных министерства, которые приводит Frank Media, следует, что план по выручке от размещения облигаций на второй квартал уже почти выполнен — получено 1,49 из запланированных 1,5 триллиона рублей.

В понедельник, 22 июня индекс Мосбиржи упал более чем на 4 процента, откатившись до минимума с марта 2023 года. 23 июня показатель «оттолкнулся» от 2300 пунктов, ниже которых опускался накануне, прибавляя к моменту написания материала 0,63 процента, до 2 332,81.