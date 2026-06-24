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17:56, 24 июня 2026Экономика

Российский город затопило после смерча

Ural Mash: Кушву затопило после смерча
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Кушву Свердловской области затопило после мощного смерча. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

Накануне, 23 июня, город заливало дождем. В результате ряд улиц и земельных участков погрузились в воду. В домах, которые лишились крыш после смерча, затопило комнаты.

По информации канала, Кушву подтопило из-за засора русла реки. В данный момент его расчищают.

Сильный смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. В результате удара стихии было повреждено более 100 домов и десятки автомобилей. Кроме того, более пяти тысяч жителей региона остались без света.

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