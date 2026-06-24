Российский производитель самолетов сменит регион регистрации

ТАСС: «Туполев» сменит место регистрации с Москвы на Казань

Во входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что производитель самолетов АО «Туполев» сменит город регистрации, переехав из Москвы в Казань. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение акционеры ОАК приняли в русле озвученного главой государства тезиса по поводу перебазирования крупных госкомпаний и корпораций в регионы.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал в числе таких организаций РЖД и другие структуры в сфере железнодорожного строительства.

В ОАК 24 июня уточнили, что реализовать переезд планируется после проведения корпоративных мероприятий и принятия необходимых управленческих решений.

«Туполев» занимается выпуском военной авиационной техники, а в гражданском сегменте его главным проектом является масштабирование выпуска самолета Ту-214, спроектированного еще в СССР, на Казанском авиастроительном заводе (КАЗ). В начале года сообщалось о смене директора компании.