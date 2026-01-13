Реклама

Экономика
09:37, 13 января 2026Экономика

На провалившем план по выпуску самолетов российском заводе сменили директора

ОАК сообщила о смене управляющего директора на выпускающем Ту-214 АО «Туполев»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК; входит в «Ростех») сообщила об уходе 77-летнего Александра Бобрышева с должностей руководителя филиала ОАК по оперативно-тактической авиации и АО «Туполев», передает ТАСС.

На эти места назначены, соответственно, Владимир Ефимов и Юрий Амбросимов. Что касается Бобрышева, то он покидает корпорацию, «выполнив поставленные задачи», указали в ОАК.

АО «Туполев» занимается выпуском военной авиационной техники, а в гражданском сегменте его главным проектом является масштабирование выпуска самолета Ту-214 на Казанском авиастроительном заводе (КАЗ), с чем компания по состоянию на начало 2026 года не справляется. Программа комплексного развития гражданской авиации, принятая летом 2022 года, предусматривала, что уже в 2023 году авиакомпании получат три новых лайнера, а в 2024-м — 7.

С 2025 года должно было начаться производство десяти самолетов в год. Однако по итогам 2025 года КАЗ смог выпустить только один Ту-214, хотя пересмотренные планы предусматривали производство сначала четырех, а потом трех бортов. При этом заказчик лайнера «ЮВТ Аэро» отказался от него из-за несоответствия конфигурации и сроков готовности.

В ОАК уточнили, что главными задачами новых руководителей станут выполнение растущей производственной программы, а также исполнение планов по программе Ту-214.

В конце декабря прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что серийное производство Ту-214 планируют начать после завершения всех доработок к 2026 году.

В сентябре 2025 года стало известно о смене руководства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), который, в том числе, отвечает за выпуск легкого многоцелевого самолета «Байкал» и также сорвал сроки по разработке и запуску модели в производство.

